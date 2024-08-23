سجـل الآن واغتنم فرصتك .. شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 ليبيا وكيفية التقديم برابط رسمي

من خلال محركات البحث الشهيرة، يزداد الاهتمام من قبل المواطنين بمعرفة شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 في ليبيا، فقامت إدارة الحج والعمرة الليبية بوضع مجموعة من الضوابط والشروط لضمان قبول طلبات الحج وزيارة بيت الله الحرام، ويعتبر الحج من أعظم العبادات والشعائر في الإسلام، لذلك يبحث الكثيرون عن رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 في ليبيا، حيث يعتبر الحج أحد أركان الإسلام الخمسة.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 ليبيا

جميع المسلمين في العالم يتطلعون إلى أداء فريضة الحج في بيت الله الحرام، وتم الإعلان مؤخراً عن إجراءات التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 في ليبيا، سيتم التسجيل بشكل إلكتروني عبر الرابط الرسمي الذي قدمته وزارة الحج بهدف تسهيل العملية على الراغبين في الحج وتقليل التعب والجهد الذي يتطلبه التسجيل، في الجمل التالية، سنتعرف على خطوات التسجيل في نظام الحج 2025 في ليبيا والشروط اللازمة للتقديم.

خطوات التقديم في قرعة الحج ليبيا

في البداية، يجب الدخول إلى موقع وزارة شؤون الحج والعمرة الرسمي في ليبيا.

انقر على خيار الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خيار التسجيل في قرعة 2025 م.

ثم يتعين قراءة الشروط والأحكام، ومن ثم الموافقة عليها.

ثم ادخل الاسم.

اكتب العمر.

ثم ادخل الحالة الاجتماعية للمتقدم.

وأيضًا ادخل تاريخ الميلاد.

ثم تحقق من دقة المعلومات التي تم إدخالها.

وأخيرًا انقر على خيار إرسال الطلب.

شروط التسجيل في الحج ليبيا

يجب توافر بعض الشروط في المواطن المتقدم لحج عام 2025، حيث جاءت الشروط على شكل النقاط التالية: