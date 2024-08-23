مُنافس الأقوى في العالم🔥🔥 مواصفات ايفون 16 برو ماكس الجديد 2024 واسعاره وعيوبه

موعد طرح iPhone 16 Pro Max في المملكة العربية السعودية ينتظره عشاق الهواتف الذكية، خاصةً مع التحديثات العديدة التي أضافتها شركة Apple على النسخ العادية ونسخ Pro وأيضًا نسخة Pro Max، استنادًا إلى إعلان الشركة عن استعدادها لإطلاق النسخة الجديدة، أعددنا مقالتنا لنشارككم موعد إطلاق النسخة الجديدة من آيفون في الأسواق، ونقدم لكم نظرة عامة على تسليط الضوء على الميزات والمزايا الجديدة للهاتف، فترقبوا وتابعونا لمعرفة المزيد.

مواصفات ايفون 16 برو ماكس الجديد 2024

من المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 16 Pro Max مجهز بأحدث التقنيات المتطورة ويتميز بميزات متقدمة، وطبقًا للمعلومات المسربة خلال الفترة السابقة، يمكنك الاطلاع على أبرز مواصفات الهاتف المنتظر فيما يلي:

ستتضمن الهاتف شاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع LTPO OLED.

من المتوقع أن يكون معدل تحديث الشاشة حوالي 120 هرتز، مما يعزز تجربة العرض.

سيتم تجهيزه أيضاً بمعالج A18 Pro سداسي النواة، الذي يضمن أداءاً متميزاً وكفاءة متقدمة.

يتميز الهاتف بطلاء حماية Ceramic Shield، مما يقلل من احتمالية تعرضه للخدوش.

يحتوي الهاتف أيضًا على ثلاث كاميرات خلفية بدقة مختلفة، في حين أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة ١٢ ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، تُعمل البطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 4422 مللي أمبير، مما يضمن توفير مدة تشغيل طويلة.

سيتم تزويده بمجموعة متنوعة من الأجهزة المستشعرة، تتضمن ما يلي:

مستشعرات التسارع.

كذلك القرب.

الجيروسكوب.

البوصلة.

البارومتر.

كذلك سيعمل الهاتف بنظام iOS 18.

عيوب iPhone 16 Pro Max

الهاتف لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 8K، ولا يتضمن شاحنًا في العلبة، ولا يحتوي على منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن، ولا يدعم توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة ميموري كارد.

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