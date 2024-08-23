منصة وي بوك webook.. موعد وطرق حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والأخدود في دورى روشن السعودية؟ تبدأ من 30 ريال

موعد مواجهة الهلال مع الأخدود في الدوري السعودي، حيث تبدأ الهلال مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة الأخدود، حيث يسعى للحفاظ على لقبه من الموسم الماضي، والذي فاز به بفارق كبير عن النصر، منافسه التقليدي، وفي النقيض من ذلك، يسعى الأخدود إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الهلال، الفريق الحامل للقب، بعد أن نجح في البقاء ضمن الفرق الكبيرة في دوري روشن وتجنب الهبوط.

موعد مباراة الهلال والأخدود في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والأخدود، يوم السبت، 24 أغسطس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وسوف تبدأ أحداث المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قنوات بث مباراة الهلال مع الأخدود

سيتم بث المباراة عبر قناة ssc الرياضية السعودية، وهي القناة الحصرية التي تنقل جميع مباريات دوري روشن في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على قناة SSC SPORT 1 HD، بالإضافة الى امكانية مشاهدة المباراة على شاهد.

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تم عرض تذاكر مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي 2024-25 على منصة WEBOOK.

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