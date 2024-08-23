“الجديد”.. وزارة التربية تُعلن بشكل رسمي انطلاق العام الدراسي الجديد لجميع المراحل الدراسية 2024 في هذا الموعد!!

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن بداية العام الدراسي التي ينتظرها العديد من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، في إطار الاستعداد لهذا العام، مؤكدة بأن سيكون يوم 1 تشرين الأول وهو الموافق 1 أكتوبر 2024، على أن تكون هي انطلاقة العام الجديد في جميع الصفوف الدراسية على مستوى الدولة، مع العلم أن الوزارة قامت مؤخرًا ببعض التعديلات على بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 لكي تُتيح فرصة أمام الطلبة في إجراءات التقديم خاصة لطلبة الجامعات.

بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025

وأكدت وزارة التربية العراقية، بأن اليوم الموافق الثلاثاء 1 تشرين 2024، تكون هي بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، مع مراعاة بأنه سيتم إعطاء فرصة أمام طلبة الجامعات خاصة أثناء مرحلة التقديمات التي تُقابلهم لضمان الدخول إلى هذا العام، ويكون ذلك بعد انتهاء العُطلة الصيفية في دولة العراق، مع اختلاف طفيف بين مرحلة دراسية وأخرى في بداية هذا العام الدراسي الجديد.

امتحانات المراحل الدراسية الغير المنتهية

وأشارت وزارة التربية، إلى أن يوم 15 من شهر أيلول، تبدأ الهيئات التعليمية والتدريسية على مستوى الدولة، إلا إقليم كردستان، من أجل الاستعداد والتحضير الملائم لامتحانات الدور الثاني، وذلك لجميع المراحل الدراسية الغير المنتهية، لضمان دخول الطلاب إلى هذه الامتحانات، وتأديتها في هدوء تام دون أي مشكلة أو عقبة تواجههم، على أن يُراعي ذلك بأن الامتحانات تكون على مستوى الدولة.

عرض نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي بالعراق

يذكر أن وزارة التربية العراقية، أعلنت مؤخرًا عن نتائج اعتراضات الصف السادس استعدادي في مختلف محافظات العراق، بما يسمح لكل طالب وطالبة من التعرف على الدرجات المتحصل عليها في هذه المرحلة الدراسية، ناهيك عن الاستعداد للتقديم إلى المرحلة المتوسطة وفقًا للمجموع الخاص بكل طالب وطالبة.