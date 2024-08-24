هاتف بسعر اقتصادي وتصميم جذاب.. تعرف على أهم مميزات هاتف أوبو رينو 12

قامت شركة أوبو بإطلاق هاتفها الجديد Oppo Reno 12 Pro من سلسلة Reno، والذي يتميز بمواصفات عالية من حيث الأداء حيث يحتوي الهاتف على معالج ثماني النواة بتقنية 4 نانو، ويتمتع بقوة فائقة في مقاومة التكسير مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الهواتف العملية. كما يحتوي على كاميرا سيلفي وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 80 واط، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

مميزات هاتف Oppo Reno 12 Pro

جاء هاتف Oppo Reno 12 Pro بمجموعة من الميزات التي تميزه عن باقي إصدارات سلسلة Reno لشركة Oppoومنها :

يأتي الهاتف بشاشة AMOLED عالية الوضوح تظهر ألوانًا غنية وتفاصيل دقيقة، مما يعزز بشكل كبير تجربة المشاهدة.

يتميز هاتف رينو 12 برو بمعالج قوي يضمن أداء سلس وسريع في جميع الأنشطة، سواء كانت الألعاب أو التطبيقات اليومية.

يتميز هاتف رينو 12 برو بمعالج قوي يضمن أداء سلس وسريع في جميع الأنشطة، سواء كانت الألعاب أو التطبيقات اليومية. الهاتف يعمل بنظام أندرويد ويأتي مع واجهة كولور أو أس من أوبو، مما يوفر تجربة استخدام سهلة وسلسة.

مواصفات هاتف Oppo Reno 12 Pro

الهاتف متوفر بخيارات متعددة لسعة التخزين والرام، وهي كما يلي:

يتميز الخيار الأول بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 و12 جيجا بايت من نوع LPDDR4X.

الاختيار الثاني يتضمن سعة تخزين داخلية بحجم 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجا بايت من نوع LPDDR4X.

تأتي بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 واط وتدعم أيضًا الشحن العكسي.

تأتي بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 واط وتدعم أيضًا الشحن العكسي. الكاميرا تضم الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.0. الكاميرا الأساسية بدقة 50 مجا بيكسل وبفتحة عدسة F/1.8، يدعم المثبت البصري OIS بمستشعر سوني LYT-600 الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.0، تتميز الكاميرا باستخدام مستشعر سامسونج JN5، مصممة خصيصًا لتصوير البورتريه والتكبير حتى 20X. الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 لتصوير عريض، مع فلاش LED.

سعر Oppo Reno 12

سعر هاتف Oppo Reno 12 الجديد ما بين 499 دولار إلى 799 دولار، أي ما بين 23405 جنيهًا إلى 37476 جنيهًا مصريًا.