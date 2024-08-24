نهائيًا.. “مجلس الوزراء” يُعلن استمرار تقليص ساعات الدوام الرسمي حتى نهاية العام الجاري 2024

أعلن مجلس الوزراء العراقي، عن استمرار تقليص الدوام الرسمي الخاص بساعات العمل، وذلك لمدة ساعة واحدة، على أن يستمر التقليص إلى نهاية العام الجاري 2024، مؤكدًا أنه لتم تتم الموافقة على قرار إعادة الدوام إلى مكان عليه، حتى يستمر لمدة ساعة واحدة، شاملاً جميع الجهات والوزرات والمؤسسات العاملة في الدولة، مع مراعاة الالتزام بهذا القرار من وقت صدوره، حتى لا تقع المؤسسة تحت طائلة القانون.

تقليص الدوام الرسمي في البلاد

هذا وقرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد السوداني، مؤخرًا أن تقليص الدوام الرسمي في الدولة، يضمن تخفيف العبء عن المواطنين، وكذلك العاملين في الدولة، لضمان ترشيد استهلاك الطاقة، التي جاءت بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل البلاد، مؤكدًا بأن القرار الخاص بالتقليص كان من المفترض نهايته مع نهاية شهر أغسطس الجاري 2024، إلا أنه قرر بأن يستمر التقليص حتى نهاية العام الحالي 2024.

أخر أخبار الدوام الرسمي في العراق

وأشارت الأمانة العامة العراقية، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وجه بأن يستمر بدء الدوام الرسمي في مختلف المؤسسات العاملة بالدولة، بما يشمل ذلك المحافظات إلا محافظة بغداد، ليكون بدايته في تمام الساعة السابعة صباحًا، وينتهي الدوام الرسمي بتمام الساعة الواحدة ظهرًا، بالإضافة إلى أن المحافظون لديهم صلاحية التعطيل الرسمي الخاص بمختلف المؤسسات الحكومية، وكذلك الدوائر المركزي العاملة في المحافظات، التي كان من المفترض بدايتها من يوم الأحد إلى يوم الخميس 29 أغسطس، لكن قرر اليوم استمرار التقليص حتى نهاية الجاري.

الدوام الدراسي في العراق

ومع معرفة قرارات مجلس الوزراء حول تقليص ساعات العمل، فمن المهم أن يتعرف على موعد بداية الدوام الدراسي للعام الجديد 2025، الذي سيوافق يوم 1 من شهر أكتوبر 2024، مع مراعاة بأن هذا الموعد سيختلف وفقًا لعودة الهيئات والطاقم الدراسي، وكذلك عودة الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية.