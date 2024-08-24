عام دراسي جديد.. موعد الدخول المدرسي الجزائر وجدول اجازات هذا العام

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر بحماس موعد بداية العام الدراسي 2025، إذ أعلن وزير التربية الوطنية الجزائري عبد الحكيم بلعابد عن التقويم الدراسي الجديد الذي يغطي جميع مستويات التعليم من الابتدائي إلى الثانوي تم الكشف عن هذه الجداول الزمنية لترتيب الاستعدادات وضمان تجهيز أفضل للطلاب للعام الدراسي القادم سنقدم لكم في هذا المقال كل التفاصيل المتعلقة بموعد بداية العام الدراسي 2025 وجدول العطلات الرسمية في الجزائر.

موعد الدخول المدرسي 2025 الجزائر

كثر البحث حول موعد بدء العام الدراسي الجديد في عام 2025 في الجزائر، حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانًا يحدد الجدول الزمني لعودة المجتمع التعليمي بما في ذلك الطلاب، المعلمين والإداريين من المقرر أن يعود المعلمون والإداريون في التاسع من سبتمبر القادم، بينما يعود الطلاب في جميع المستويات التعليمية في الحادي والعشرين من نفس الشهر قامت الوزارة بإعداد جدول زمني يساعد الطلاب على التحضير للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال شراء اللوازم المدرسية الضرورية مع بداية العام الدراسي بشكل مثالي.

العطلات الرسمية في الجزائر لعام 2025

بالنسبة الاجازات الرسمية في الجزائر لعام 2025، أوضحت وزارة التربية الوطنية جدول العطل خلال السنة الدراسية بتفصيل محدد