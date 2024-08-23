أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024.. العملة في العُطلة

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر أغسطس 2024، بعد عدة اضطرابات قد شهدتها العملات في الآونة الأخيرة، خاصة وأن تحديثات أسعار العملات تعد محطة هامة أمام المواطنين الراغبين في بيع وشراء العملة، وعليه فأصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لسعر الدولار وباقي العملات الأخرى، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة الموافق 23 من شهر أغسطس 2024، كما على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم إلى 48.72 جنيه للشراء، 48.86 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو قرابة الـ 54.30 جنيه شراء و54.45 جنيه للبيع.

إضافة إلى وصول سعر الجنيه الإسترليني لـ 63.93 جنيه للشراء و64.11 جنيه للبيع.

هذا وأن الـ 100 ين ياباني وصل سعره إلى 33.42 جنيه للشراء و33.51 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

أما عن تحديث سعر العملات العربية، داخل البنوك العاملة في الدولة، ومع عُطلة اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، فجاءت كالأتي:-