أحداث تاريخية في انتظارك.. تعرف الإن على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان وللقنوات الناقلة له

تشهد عمليات البحث في الوطن العربي زيادة واضحة من قبل المعجبين بمشاهدة مسلسل “قيامة عثمان” الذي يعرض على قناة الفجر الجزائرية تُعتبر هذه القناة من بين القنوات العربية البارزة التي تقدم محتوى فريد، وتستعد لعرض الموسم السادس من هذا المسلسل التاريخي الذي يحكي قصة تأسيس الدولة العثمانية ويُوجد في هذا المقال معلومات حول تردد قناة الفجر الجزائرية، مواعيد عرض المسلسل، وكيفية ضبط القناة على أجهزة الاستقبال.

موعد عرض الجزء السادس من مسلسل “قيامة عثمان”

سيكون في وقت لاحق من المتوقع أن يُعرض الموسم السادس من مسلسل “قيامة عثمان” خلال الأيام القادمة من شهر اكتوبر، وسيتم عرضه على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية كل يوم أربعاء وخميس من كل أسبوع ويُعتبر هذا الموسم من أكثر الأجزاء المنتظرة بسبب تطوّرات القصة واستكشاف التفاصيل التاريخية للإمبراطورية العثمانية.

قناة الفجر الجزائرية التي تعرض مسلسل قيامة عثمان

تُعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أهم القنوات التي تعرض المسلسلات والأفلام التركية والعربية بجودة عالية لمتابعة مسلسل “قيامة عثمان” على قناة الفجر، يمكن للمشاهدين ضبط تردد القناة على أجهزتهم من خلال الاستفادة من الإعدادات التالية:

التردد: 11013.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

ضبط قناة الفجر الجزائرية على أجهزة الاستقبال

إذا كنت ترغب في مشاهدة مسلسل “قيامة عثمان” على قناة الفجر الجزائرية، يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال عن طريق إتباع الخطوات التالية: