العملة بكام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
العملة بكام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم، ووفقًا لتحديثات المواقع الرسمي للبنوك الحكومية والخاصة، بعد عدة اضطرابات شهدتها العملات في الساعات الماضية، إلا أنه عاد للاستقرار الملحوظ مرة أخرى، ليُسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 48.73 جنيه شراء، 48.87 جنيه بيع، إضافة إلى معرفة باقي التحديثات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعن باقي التحديثات التي يمكنك التعرف عليها، في تحديد سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في الدولة، كما نص على النحو الأتي:-

  • وصل سعر الدولار داخل بنك مصر ليُسجل نحو 48.74 جنيه شراء، في حين أن البيع سجل نحو 48.84 جنيه.
  • إضافة إلى وصول سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري لنحو 48.73جنيه للشراء و48.87 جنيه للبيع.
  • هذا وأن سعر الدولار في البنك الأهلي وصل إلى 48.79 جنيه شراء، 48.84 جنيه بيع.
  • أما الدولار في بنك الإسكندرية فسجل نحو 48.74 جنيه للشراء، 48.84 جنيه للبيع.
العملة بكام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024
العملة بكام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024

أسعار الدولار في البنوك الان

وعن باقي البنوك، فإن أخر تحديثات لأسعار الدولار التي جاءت فيها كالتالي:-

  • وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 48.74 جنيه للشراء، 48.84 جنيه للبيع.
  • هذا وأن سعر الدولار داخل بنك قناة السويس فسجل قرابة الـ 48.76 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع.
  • ناهيك عن أن سعر صرف الدولار في المصرف المتحد فوصل إلى 48.76 جنيه شراء و48.86 جنيه للبيع.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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