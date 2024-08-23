“من هنا “.. موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .. سارع بالاستعلام

مع أقتراب العام الدراسى الجديد 1446، بدأ المواطنين فى المملكة العربية السعودية فى البحث عن موعد صرف الحقيبة المدرسية، هذا الدعم الذى يعتبر من اهم انواع الدعم الذى تقدمه الحكومة السعودية، ويستفيد بها المسجلين فى برنامج الضمان الاجتماعى، والهدف من تقديم دعم الحقيبة المدرسية هو دعم الطلاب وتوفير احتياجتهم المدرسية قبل العام الدراسى وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر أصحاب الدخل المحدود، وسنتعرف معا على موعد صرف الحقيبة المدرسية وأهم الشروط الواجب توافرها.

موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446.

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صرف دعم الحقيبة المدرسية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى قبل بدء الفصل الدراسى الأول، المرحلة الثانية مع بدء الفصل الدراسى الثانى، والمرحلة الثالثة مع بدء الفصل الدراسى الثالث، وذلك لضمان توفير احتياجات الطلاب المدرسية.

شروط الحصول على دعم الحقيبة المدرسية.

و ضعت وزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها، لضمان وصول الدعم الحقيبة المدرسية لمن يستحق، وهي:

يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الطالب مقيم في المملكة العربية السعودية.

تقديم الأوراق التي تثبت أن الأسرة ذات دخل منخفض وتستحق الدعم.

يجب أن يكون عمر الأطفال المستفيدين من الدعم بين 6 و18 سنة.

أن تكون الأسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعى .

أن يكون الطالب ملتحق باحد المدارس الحكومية بالسعودية.

أن يكون الطالب مسجل فى نظام نور التابع لوزارة التعليم السعودية.

طريقة الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية.

يمكن الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية من خلال عدة خطوات وضعتها وزارة الموارد البشرية و الشئون الاجتماعية وهى :

اولا الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثانيا إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثالثا اختر الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية.

رابعا تأكد من نزول قيمة دعم الحقيبة المدرسية.

ويتم تحديد قيمة دعم الحقيبة المدرسية على حسب سن الطالب وتوافر الشروط.