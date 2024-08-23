مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم الجمة 23 أغسطس 2024

بعد عدة اضطرابات شهدتها أسعار الفراخ في الآونة الأخيرة، عادت للاستقرار اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، وفقًا لأخر تحديثات في بورصة الدواجن المعنية بتحديد الأسعار، على أن استقر فيها الدواجن والبيض، بعد تراجع سعر الأمهات إلى نحو 4 جنيهات للكيلو الواحد، فيما أن الساسو وكذلك الحمراء وصل الارتفاع فيها إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد، وعليه فأصبح من السهل معرفة باقي التحديثات التي أجرت على أسعار الدواجن، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024

وفقًا لأخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، فإنها نصت على النحو التالي:-

وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 67 جنيه، ليتم بيعها في الأسواق بنحو 75 جنيه تقريبًا.

إضافة إلى أن أسعار الدواجن الحمراء وصلت لنحو 85 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى بيعها في الأسواق بغ قرابة الـ 95 جنيه للكيلو الواحد.

هذا وأن سعر الدواجن البلدي تراوح من 110 إلى 115 جنيه، ويتم بيعها للمستهلك بنحو 115 إلى 120 جنيه.

هذا وأن أسعار البانية سجلت قرابة الـ 170 جنيهًا.

سعر البيض اليوم الجمعة

وأما عن تحديثات بورصة الدواجن الرئيسية لسعر البيض اليوم الجمعة، فجاءت كما يلي:-