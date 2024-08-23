الآن وعبر الرابط الحكومى … الاستعلام عن رواتب المتقاعدين فى العراق وشرح طريقة الاستعلام خطوة بخطوة

يتسأل الكثير من المواطنين فى دولة العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين ، وقد حددت الوزارة المختصة ذلك فى اليوم الاول من كل شهر ميلادى، واذا حدث تغير بسبب عطلة رسمية سوف تعلن الوزارة عن ذلك عبر قنواتها الرسمية، وذلك تيسيرا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد، كما أتاحت الوزارة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عن طريق الموقع الرسمى للوزارة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين فى العراق.

اعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، ويكون ذلك أول كل شهر ميلادى، واذا كان اليوم الأول من الشهر وافق أجازة رسمية يتم تأخير موعد الصرف لليوم التالى أو تقديم موعد الصرف،ويتم الأعلان عن تعديل الموعد من خلال الموقع الرسمى للوزارة، وبذلك يكون موعد صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الأحد الموافق أول أيام الشهر، وأعلنت وزارة المالية سابقا عن زيادة رواتب المتقاعدين لهذا الشهر عن الشهور السابقة.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين فى العراق.

بعد توضيح وزارة المالية موعد صرف رواتب المتقاعدين فى العراق، يمكن للمستفدين من الرواتب الاستعلام عن كافة التفاصيل من خلال زيارة الموقع الرسمى للوزارة عن طريق بعض الخطوات

اولا: الدخول على الموقع الرسمى لوزارة المالية العراقية.

ثانيا: الدخول إلى الخدمات الإلكترونية .

ثالثا: اختيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024.

رابعا: ادخال البيانات المطلوبة الاسم ورقم الهوية الوطنية بشكل دقيق

خامسا: انقر على زر استعلام.

بعد ذلك سوف تظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالراتب وأي زيادات جديدة تم أضافتها.