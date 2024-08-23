” ظهرت الان “كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

في الآونة الأخيرة، شهدت العراق زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من عام 2024 ، وذلك عقب قيام، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بالإعلان أنه سيتم نشر الأسماء المستحقة للدعم عبر موقع منصة مظلتي ،و تهدف الوزارة إلى تيسير عملية الوصول إلى الأسماء المستحقة للدعم يُعد هذا البرنامج واحدًا من أبرز برامج الدعم التي توفرها الحكومة العراقية، موجّهًا للأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، و يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لضمان وصول الدعم الاجتماعي إلى المستحقين بشكل أفضل وأكثر انتظامًا.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024:

للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، يجب أن يستوفي المتقدم الشروط التالية:

1. يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا ومقيمًا في العراق إقامة دائمة.

2. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، يجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

3. يجب ألا يكون المتقدم سجينًا أو مقيمًا في إحدى دور الرعاية.

4. يجب ألا يمتلك المتقدم أصولًا أو عقارات أو أملاكًا.

5. يجب ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

6. يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاع العام أو الخاص.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيةمنصة “مظلتي”

3.،قم باختيار قسم “الرعاية الاجتماعية”.

4. تحديد الوجبة المراد تحميلها في قسم الرعاية الاجتماعية، الوجبة الأخيرة لعام 2024

5. انتظر حتى يكتمل تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة المحددة.

6. بعد اكتمال التحميل، يمكنك البحث عن اسم المواطن المستفيد من الدعم الاجتماعي.