الآن عبر منصة مظلتى… الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق الوجبة الاخيرة 2024

يتسأل العديد من المواطنين في دولة العراق حول طريقة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وأسماء المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية، ويستهدف هذا البرنامج الأسر العراقية ذات الدخل المنخفض لمساعدتهم في توفير حياة كريمة لأفراد أسرتهم، فى ظل الظروف الأقتصادية الحالية، وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى العراق أنه يمكن الحصول على الدعم الرعاية الاجتماعية بعد توافر مجموعة من الشروط التى حددتها الحكومة العراقية.

الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية بالعراق 2024.

تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم الرعاية الاجتماعية للاسر الاكثر احتياجا، لتفعيل الدور الاجتماعى فى الدولة، وقد أتاحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

اولا: الدخول على منصة مظلتى.

ثانيا: ادخل على بوابة الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: اختيار الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

رابعا: اكتب البيانات المطلوبة بدقة.

خامسا: اضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية.

الشروط الواجب توافرها فى المستفدين من الرعاية الاجتماعية.

وضعت الحكومة العراقية بعض الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقية وهى كالأتى: