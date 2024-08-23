الهاتف الأقوى في شركة سامسونج الموعد المتوقع لإصدار هاتف سامسونج التراس اس 25

كشف تقرير جديد عن استعداد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها جالاكسي S25 في بداية عام 2025، مزودًا بتقنية جديدة للذاكرة العشوائية التي ستجعله منافسًا قويًا أمام هواتف آيفون 16 برو، المتوقع وصولها في إخر هذا العام وفقًا لتقرير حديث نشر على موقع AjuNews، تعمل شركتا سامسونج إلكترونيكس وSK Hynix على تطوير الجيل الجديد من بطاقات الذاكرة LPDDR6 DRAM لتحقيق الريادة في سوق الذكاء الاصطناعي. يتضمن التطوير تجهيز الشريحة الجديدة بمعدل نقل سريع للبيانات، مما يُساعد في مهام الذكاء الاصطناعي من خلال معالجة وتحليل البيانات أشار التقرير إلى أن هيئة JEDEC الدولية، المعروفة بوضع معايير قياسية لأشباه الموصلات، تستعد للكشف عن مواصفات الجيل الجديد في النصف الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يكون ذلك في شهر سبتمبر.

موعد إطلاق هاتف Galaxy S25 Ultra

كما هي العادة، تقوم شركة سامسونج بإطلاق هواتفها الجديدة في سلسلة S في شهر يناير من كل عام؛ حيث تم إصدار هاتف جالاكسي اس 24 في يناير 2024 ومن المتوقع إصدار الجيل القادم في يناير 2025 خلال المؤتمر السنوي الذي يعقد في بداية كل عام ويُتوقع أن تكون السلسلة، وبخاصة هاتف جالاكسي S25 Ultra، منافس قوي لهاتف آيفون 16 القادم.

كاميرا هاتف Galaxy S25 Ultra

أكد تقرير نُشر عن طريق “Ice Universe” استمرار وجود كاميرا تيليفوتو في النسخة الجديدة من هاتف جالاكسي اس 25، بالإضافة إلى استمرار استخدام الشركة للكاميرا الرباعية الخلفية كما في الإصدار السابق، ولكن أشار التقرير إلى تحسين دقة الصور من خلال تطوير الكاميرا.

بالنسبة للمستشعر الرئيسي في الكاميرات الخلفية، سيكون نفس النوع المستخدم في الهاتف Galaxy S24 الحالي بدقة 200 ميجا بيكسل، لكن بمعدل إضاءة أكبر لتحسين جودة وكفاءة الصور أما بالنسبة لكاميرا البيرسكوب، فستتمتع بميزة البعد البؤري القابل للتغيير، وستدعم التكبير البصري بنسبة 4 و5 مرات في البعد البؤري الأول، و6 و7 مرات في البعد البؤري الثاني، تماماً كهواتف Xperia 1 من سوني.