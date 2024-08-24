“وكالة عدل الوطنية” رابط أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر فور الإعلان عنها لدى وزارة السكن

خلال الساعات الماضية تم البحث بكثرة عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر ويكون من خلال الآلاف من الأشخاص المتقدمين الجزائريين والذين سجلوا في برنامج سكنات عدل 3 المرحلة الأولى، وهذا البرنامج شهد إقبال بشكل كبير من جميع المواطنين ولكن بعد غلق باب التسجيل سوف يتم فحص ودراسة الطلبات التي تم تقديمها، كما من المتوقع اقتراب الإعلان عن نتيجة المقبولين بهذا البرنامج ولكن لم يتم معرفة الموعد النهائي لظهور النتيجة في وزارة السكن والعمران.

أخبار أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر

قامت وزارة السكن والعمران بالجزائر بغلق الباب الخاص بالتسجيل في برنامج سكنات عدل 3 المرحلة الأولى وذلك في يوم 18 من شهر يوليو لعام 2024، وذلك بعد أن قام عدد كبير من المواطنين بالجزائر بالتقديم عليه من أجل الحصول على وحدات سكنية ضمن هذا المشروع، كما أن الجهات المختصة تقوم في الفترة الحالية بفحص جميع الطلبات التي تم تقديمها في المحافظات الجزائرية المختلفة وذلك من أجل التأكد من استحقاق هؤلاء الأشخاص، وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عن أسماء المقبولين وذلك في الفترة المقبلة كما سوف يكون بشكل إلكتروني من خلال منصة وكالة عدل 3 الجزائر ولكن حتى الآن لم يصدر الموعد الرسمي لظهور النتيجة.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 بالجزائر

في البداية يرغب جميع المواطنين الجزائريين المتقدمين لطلب برنامج سكنات عدل 3 الجزائر الاطلاع على النتيجة النهائية أي معرفة أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن النتيجة ولكن سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عنها من أجل استخدام الطريقة بالخطوات في حالة ظهورها من قبل وزارة السكن والعمران في الجزائر كما يلي: