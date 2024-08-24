تنبيه للحكومة.. طلب تعطيل الدوام الرسمي في العراق 2024 ارتفاع درجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة الكبير داخل دولة العراق، ووفقًا للراصد الجوي، علي الجابر، أكد بأن الدولة تمر بأقوى موجة من درجات الحرارة، وذلك بداية من الخميس الموافق 22 أغسطس 2024، على أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، وعليه فطالب الجهات الحكومية بتعطيل الدوام الرسمي لبعض أيام، حتى انخفاض هذه الموجة الحارة، مؤكدًا أن المدن داخل البلاد تعيش حالة من الحرارة الفجة، لتكون هي الأقوى والأشد خلال موسم الصيف.

موجة الحرارة المرهقة في البلاد

وأكد “الجابر” أن هذه الموجة تعتبر مرهقة وقاسية للغاية، نظرًا لوقف تام في الرياح، مما يجعلها أشد سخونة عن غيرها خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الموجة تستمر لـ 3 أيام متتالية، ليصل فيها معدلات الحرارة إلى نحو 50 مئوية، شاملة العديد من المدن الجنوبية وكذلك الوسطى منها، إضافة إلى أن الجهات الحكومية أقرت مؤخرًا استمرار تقليص الدوام الرسمي في كافة مؤسساتها ووزاراتها العاملة في الدولة إلى نهاية العام الجاري 2024.

مطالبة الحكومة بتعطيل الدوام الرسمي في البلاد

وأضاف خبير الأرصاد، أن الموجة التي تمر بها البلاد، جاءت قاسية، مما طالب الجهات الحكومية داخل الدولة، بتعطيل الدوام الرسمي في الأيام التي تزداد فيها الموجة، على أن تبدأ مع نهاية الشهر الجاري، حول انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تدريجيًا، وتعود لطبيعتها في بداية شهر أيلول المقبل، على أن تُسجل من 42 إلى 44 مئوية وسط وجنوب الدولة، محذرًا جميع المواطنين من هذه الموجة وعدم التعرض لأشعة الشمس.

تقليص ساعات العمل في العراق

وأقر مجلس الوزراء العراقي، استمرار تقليص دوام العمل داخل دولة العراق، بحيث يستمر إلى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أن المجلس أقر هذا القرار في ظل ارتفاع درجات الحرارة، والعمل على توفير الطاقة المستهلك للكهرباء وغيرها، مما يأتي قرار التقليص بالمنفعة العامة للدولة، وعليه سيتم التقليص حتى نهاية العام.