البطولة المنتظرة لجميع عشاق كرة القدم تعرف الآن على موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025

يترقب عشاق كرة القدم بحماس مراسم قرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، تحت إطلالة كبار القارة العجوز، وعلى رأسهم ريال مدريد الذي حقق لقب الموسم الماضي وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة في تاريخها برصيد 156 لقبًا وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإدخال العديد من التغييرات في نظام البطولات القارية، حيث ستشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بدلاً من 32 فريقًا كالموسم السابق، وسنقوم بشرح تفاصيل قرعة هذه الدورة لكي تتمكنوا من متابعتها بشكل دقيق.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

يعقد سحب قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025 في السادس والعشرين من أغسطس.

خطة العمل الجديدة في قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء تعديلات كبيرة على نظام البطولات القارية التابعة له، حيث سيشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025، بدلاً من 32 في النظام السابق.

نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” فيديو يؤكد أن سحب قرعة مباريات دوري أبطال أوروبا سيتم آلياً باستخدام الحاسوب وليس يدوياً كما كان معمولا به سابقاً.