البطولة المنتظرة لجميع عشاق كرة القدم تعرف الآن على موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2025

يترقب عشاق كرة القدم بحماس مراسم قرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025، تحت إطلالة كبار القارة العجوز، وعلى رأسهم ريال مدريد الذي حقق لقب الموسم الماضي وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة في تاريخها برصيد 156 لقبًا وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإدخال العديد من التغييرات في نظام البطولات القارية، حيث ستشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بدلاً من 32 فريقًا كالموسم السابق، وسنقوم بشرح تفاصيل قرعة هذه الدورة لكي تتمكنوا من متابعتها بشكل دقيق.
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا
يعقد سحب قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025 في السادس والعشرين من أغسطس.
خطة العمل الجديدة في قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025
قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء تعديلات كبيرة على نظام البطولات القارية التابعة له، حيث سيشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025، بدلاً من 32 في النظام السابق.
نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” فيديو يؤكد أن سحب قرعة مباريات دوري أبطال أوروبا سيتم آلياً باستخدام الحاسوب وليس يدوياً كما كان معمولا به سابقاً.
- في مرحلة مجموعات النظام القديم، كان كل فريق يلعب ثماني مباريات ضد ثمانية أندية مختلفة بدلا من مواجهة ثلاثة فرق ذهابا وإيابا.
- من المقرر تقسيم الـ36 فريقا إلى أربعة أوعية وفقًا لتصنيف اليويفا، باستثناء حامل لقب دوري الأبطال (ريال مدريد) الذي سيوضع في المركز الأول بالوعاء الأول.
- ثم سيتم اختيار خصمين من كل وعاء بمجموع 8 خصوم، حيث سيخوض فريقنا مباراة ضد أحدهم على أرضهم ومباراة ضد الآخر في مواجهةٍ بعيدة عن ملعبهم، مع مراعاة عدم وجود فريق ينتمي لنفس البلد كخصم، وبالإمكان لقاء فريقين من بلد آخر كحد أقصى.
- سيتم تطبيق نظام قرعة دوري أبطال أوروبا الحديث على بطولة الدوري الأوروبي، بينما سيواجه كل فريق في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي 6 خصوم فقط، أحدهم من كل وعاء من الأوعية الستة وفقًا للتصنيف.