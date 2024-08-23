مليون دولار فى انتظارك… مسابقة الحلم Dream وطريقة الاشتراك وارقام الاشتراك بها واهم الشروط

مسابقه الحلم من أشهر برامج المسابقات، وتذاع علي شاشة قناة ام بي سي ويقدمه الأعلامى المعروف مصطفى الآغا صاحب الأداء المتميز، ويرغب المشاهدين من معرفة كيفية الاشتراك فى المسابقة للفوز بالجائزة الكبرى، والتى تصل قيمتها إلى مليون دولار، بجانب بعض الجوائز الأسبوعية تصل قيمتها إلى 5000 دولار أسبوعيا، وسوف نوضح فى هذا المقال كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم وأهم الشروط.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم Dream.

يتساءل الكثير من الناس عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، ويمكن الاشتراك من خلال بعض الخطوات وهي كالتالي :

اولا: يقوم المشترك بإرسال رسالة الي رقم الدولة المخصص للاشتراك و بها كلمة حلم Dream.

ثانيا: كتابة بيانات المطلوبة من المشترك.

ثالثا: سوف ترسل ادارة مسابقة الحلم مجموعة من الأسئلة.

رابعا: يجب الإجابة على سؤال المسابقة بدقة.

خامسا: متابعة البرنامج بشكل مستمر لمعرفة الفائز بالجائزة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم Dream.

وضعت ادارة مسابقة الحلم مجموعة من الشروط والمعايير للقبول والمشاركة في المسابقة، وفي السطور التالية سوف نستعرض هذه الشروط وهي كالتالي :

أن يكون المتقدم للمسابقة حاملا للجنسية العربية.

أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في احد الدول العربي.

أن يوافق المتقدم للمسابقة علي شروط واحكام مسابقه الحلم.

أن يكون المتقدم لمسابقة الحلم ليس له صله قرابه مع أحد العاملين في إدارة مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

أتاحت إدارة البرنامج أرقام للاشتراك فى المسابقة تخص كل دولة، وذلك لتسهيل عملية الاشتراك، ومنها: