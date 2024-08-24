“بضغطة زر” رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في المغرب 2025

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في المغرب 2025 التي بدأت من يوم الإثنين الموافق 8 من شهر يوليو 2024، واستمرت إلى يوم الجمعة 19 يوليو 2024، في إطار تأدية مناسك الحج أمام جميع المواطنين المتقدمين والمقبولين في قرعة الحج، مع العلم أن وزارة الأوقاف في المغرب حددت قيمة تأدية مناسك الحج التي تصل قيمتها إلى 66.865.50 درهمًا، وعليه سنوضح لكم إجراءات الاستعلام عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج في دولة المغرب 2025، في إطار أن يستعد كافة المقبولين بالقرعة، لتأدية مناسك الحج، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ليتم اختيار “الحج والعمرة”.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

اختيار خدمة “الاستعلام”.

مع كتابة رقم الطلب.

النقر على زر “بحث”.

بحيث يتم عرض أسماء المقبولين في قرعة حج بالمغرب.

ما هي شروط القبول في قرعة الحج بالمغرب 2025؟

وكانت أبرز الشروط المعنية بالقبول في قرعة الحج داخل دولة المغرب، كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية المغربية.

ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا.

كذلك يجب أن يتم ملء استمارة قرعة الحج.

أن يتمتع بصحة بدنية تؤهله لتأدية قرعة الحج.

ألا يُعاني المتقدم من أي أمراض وقت التقديم في الحج.

ألا تُسجل الحوامل وذلك في أخر 3 أشهر.

الموافقة على كافة المعايير المفروضة من قبل وزارة الأوقاف.

القبول في قرعة الحج 2025

وتسمح وزارة الأوقاف الإسلامية، لكافة الراغبين في أداء فريضة الحج من تأديتها، بما يشمل ذلك المواطنين والمواطنات المغاربة، وذلك من بداية عمر الـ 18 عامًا فأكثر، على أن تكون الفرصة الأولى لمن لم يؤدي هذه الفريضة منذ الـ 10 سنوات الماضية، حتى يتم قبولهم في قرعة الحج لعام 2025.