استعلم من هنا على مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني 2024

أوضحت الحكومة الأردنية كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري في الأردن لعام 2024، بهدف تكريم الجنود الذين خدموا بإخلاص للبلاد وقدمت الحكومة الأردنية قروض الإسكان لهؤلاء الجنود من أجل توفير سكن مناسب يضمن لهم الاستقرار والحياة الكريمة. يمكن للمواطنين الاستعلام إلكترونياً من خلال موقع مديرية الإسكان والأشغال العسكرية، وأعلنت الحكومة عن شروط ومعايير خاصة للتأهل لهذا القرض سنتطرق إلى هذه النقاط في هذا المقال.

شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري في الأردن

وضعت السلطات الأردنية شروط خاصة في استحقاق قروض الإسكان العسكري، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المرشح مرتبطًا بالقوات المسلحة الأردنية.

يشترط أن يكون المتقدم من حمَلة الجنسية الأردنية.

على المتقدم أن يكون لديه أسرة وأبناء يعتمدون عليه.

يجب على المتقدم أن يكون قد أكمل خدمته العسكرية لمدة لا تقل عن عشرين عامًا.

يجب أن يتم تسديد القسط في الوقت المحدد.

لا يجب أن يكون لدى المتقدم وحدات سكنية أو عقارات مسجلة باسمه.

يجب أن يكون دخل المتقدم متناسبًا مع شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري.

يجب توفير جميع الوثائق الضرورية التي تثبت استحقاق طالب القرض لهذه الخدمة.

التحقق من أسماء المستحقين للإسكان العسكري في الأردن

أطلقت مديرية الإسكان في الأردن خدمة استعلام عن أسماء المستحقين للإسكان العسكري، ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية: