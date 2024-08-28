استعلم من هنا حول.. نتائج سكنات عدل 3 ومو صرف الدفعة الثانية

يقوم العديد من المواطنين في الجزائر بالبحث عن رابط للاستعلام عن نتائج التسجيل في سكنات عدل 3، حيث يرغب الكثيرون في معرفة أسماء المقبولين بعد انتهاء عمليات التسجيل في هذه المبادرة المهمة قامت وكالة عدل بتوفير رابط إلكتروني يمكن من خلاله الحصول بسهولة على نتائج التسجيل عن طريق الهاتف، والاستعلام عن قائمة المقبولين عند إعلان النتائج واهم الشروط.

نتائج سكنات عدل 3

للاستعلام عن نتائج التسجيل في مبادرة عدل 3 للحصول على سكن، يمكن للمتقدمين اتباع الإرشادات التالية:

الاطلاع على موقع وكالة عدل الرسمي عن طريق الرابط المخصص للاستعلام.

اختيار رمز 3 من القائمة المنسدلة على الموقع.

يتم بعد ذلك تعيين الولاية ثم تسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة.

الضغط على زر عرض قائمة المقبولين: مباشرة بعد الإعلان عن النتائج.

سوف يتلقى النظام رسالة نصية تحتوي على نتيجة الاستعلام على بريدك الإلكتروني.

موعد فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توقف قبول طلبات سكنات عدل 3، بعد اكتمال عدد الطلبات الحد الأدنى، وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل سيتم استأنفها بعد الانتهاء من عملية الفحص، وذلك قد حث المهتمين بتقديم الطلبات على زيارة الرابط الرسمي للتسجيل وأوضحت الوزارة أن نتائج الإسكان الاجتماعي سوف تصدر في الثامن عشر من هذا الشهر، وسيتم دراسة الطلبات المقدمة بعد انتهاء فترة التسجيل مع التأكيد على إمكانية فتح باب التسجيل مرة أخرى في وقت لاحق.

مواعيد صرف الدفعة الثانية من سكنات عدل 3

تعمل وزارة الإسكان والعمران حاليا على استعراض الطلبات التي تم تقديمها للدفعة الأولى من مشروع سكنات عدل 3، والتي انتهى تقديمها في 18 يوليو الماضي، وتستمر عمليات الاستعراض لضمان توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل فلم يتم تحديد تاريخ رسمي لإصدار الدفعة الثانية حتى الآن، ولكن وزارة الإسكان أعلنت أنها ستقوم بذلك بمجرد الانتهاء من مراجعة الطلبات توجه الوزارة بتوجيه المتقدمين إلى تقديم طلباتهم عبر الإنترنت عن طريق منصة خاصة، وذلك لتيسير عمليات التسجيل والمتابعة وضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة للمواطنين.