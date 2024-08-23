انا الفرخة واحنا الكتاكيت 🐥🐓.. تردد قنوات الأطفال طيور الجنة وميكي علي نايل سات

يهتم عدد كبير من الآباء والأمهات معرفة تردد قنوات الأطفال، حيث تعمل هذه القنوات على اسعاد الاطفال عن طريق تقديم باقات متنوعه من الاناشيد الشيقه والاغاني الممتعة بالإضافة إلى عرض بعض القنوات الأفلام الكرتونية التي تجذب انتباه الأطفال وتسعد الكبار قبل الصغار ويمكن استقبال هذه القنوات على الاقمار الصناعية المتعددة مثل القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي العرب سات ولمعرفة تردد هذه القنوات لعام 2024 تابع معنا.

تردد قنوات الأطفال

هناك عدد من قنوات الاطفال المهتمة بإسعاد الأبناء الصغار كما تتمتع هذه القنوات بوجود العديد من الميزات ومن أبرزها ما يلي:

اهتمام القنوات بعرض محتوى جذاب للاطفال.

نالت هذه القنوات على إقبال جماهيري كبير لحرصها على تقديم كل ما هو جديد.

تقدم القناة باقة من امتع البرامج التعليمية التي يمكن للأطفال الصغار الاستفادة منها في جميع الأعمار.

تردد قناة ميكي

يمكن استقبال قناه ميكي على النايل سات والاستمتاع بجميع الاغاني والاناشيد والبرامج الترفيهية والتعليمية ايضا عن طريق التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11528.

التردد: 11528. معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطا:¾.

تردد قناه طيور الجنه على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة احد اشهر قنوات الاطفال المحببة لدى الجميع ومن الممكن استقبال التردد على القمر الصناعي النايل سات من خلال التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: افقي

تردد قناة ماجد كيدز

تعتبر قناة ماجد كيدز احد افضل القنوات التي تعمل على تقديم محتوى مميز للاطفال الصغار ومن الممكن تثبيت القناة عن طريق التالي: