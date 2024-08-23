تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024… وطريقة تثبيتها خطوة بخطوة واستمتع باجمل المسلسلات

يرغب العديد من متابعين المسلسلات التركية والتاريخية القديمة عن معرفة تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة، لأنها من أهم القنوات الفضائية، التى تقدم باقة متنوعة من المسلسلات التركية وغيرها من المسلسلات التاريخية الشهيرة، وتقدم ايضا البرامج الحوارية و النشرات والأفلام ، وتقدم باقة متنوعة ومختلفة من المسلسلات التركية من بينها قيامة عثمان وألب أرسلان وغيرها من المسلسلات التاريخية والتركية الناجحة، وسوف نعرض لكم تردد قناة الفجر الحزائرية الجديد.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024.

قناة الفجر من القنوات المتميزة بعرضها للمسلسلات التركية التى يفضلها الجميع، ومنها مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين، لذلك يبحث المشاهدين عن تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعتها، إليكم تردد القناة الجديد وهو كالتالى:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 12034.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة 11034.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

كيفية تثبيت قناة الفجر الجزائرية.

يمكن تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهازك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة وهى كالتالى:

اولا: استخدم جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى القائمة.

ثانيا: اختر خيار بحث القنوات من القائمة.

ثالثا: اختر البحث اليدوى.

رابعا: اكتب معلومات تردد القناة معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

خامسا: اضغط على زر البحث لبدء عملية البحث وعند ظهور القناة اضغط على كلمة حفظ.

أهم المسلسلات المعروضة على قناة الفجر.

تعرض قناة الفجر الكثير من المسلسلات التركية التى حصلت على قاعدة جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى ومنها:

مسلسل قيامة عثمان.

مسلسل صلاح الدين الأيوبى.

مسلسل الحفرة.

مسلسل حب للإيجار.

وغيرهم العديد من المسلسلات والبرامج المميزة.