ثبتها و فرح اطفالك طول اليوم..كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 وأجمل الأناشيد والأغاني

تعد قناة طيور الجنة من إحدى أهم وأفضل القنوات التي تسهم في تقديم الكثير من المحتويات الترفيهية للأطفال، وتتميز بمجموعة كبيرة من الفقرات والبرامج والأناشيد الإسلامية والأغاني أيضاً، وتعد الخيار الأفضل والأمثل بالنسبة للعديد من الأسر وأطفالهم، نظراً لأنها تعود بالتأثير الإيجابي على الأطفال من خلال تعليم الأخلاقيات الحميدة، لذلك سوف نقوم بتوضيح كيفية ضبط تردد القناة والتردد الخاص عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بالتفصيل والدقة في مقالنا.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يتمثل التردد الخاص بقناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي عرب سات بأنه يكون كالآتي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾

تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات

نظراً لأن قناة طيور الجنة تعتبر من إحدى أهم القنوات التي تحظى وتنال اهتمام كبير وواسع نظراً لما يتم تقديمه من برامج متنوعة مختلفة بين المحتوى الثقافي والترفيهي والأدبي والمحتوى الديني، لذلك تنال اهتمام الكثير وتحتل المرتبة الأولى، ويتمثل التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي نايل سات بأنه يكون كالتالي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

يمكن للجميع سهولة ضبط تردد القناة من خلال اتخاذ بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي: