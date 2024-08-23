الحلقــة 1 من الموسم الثاني من صلاح الدين الأيوبي في أحداث لا مثيل لهــا عبر قناة الفجر الجزائرية في هذا الموعد.. جهز تلفازك

يترقب عدد كبير من عشاق الدراما التاريخية والمسلسلات التركية معرفة موعد الموسم الثاني من صلاح الدين، وقد قام هذا المسلسل بتحقيق نجاحا كبيرا في موسمه الاول بالاضافه الى انه عمل على جذب الكثير من الجمهور نظرا لما قدمه الممثلين من أداء متميز ويقوم المسلسل بتقديم أحداث تاريخية حول البطل صلاح الدين الأيوبي الذي يقوم بتجسيد دوره الممثل بوغو غونيش ولمعرفة كيف التفاصيل عن موعد عرض المسلسل للموسم الثاني والقناة التي تقوم ببث المسلسل تابع معنا

موعد عرض الموسم الثاني من صلاح الدين

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي في موسمه الأول عبر العديد من القنوات الفضائية ومن أبرز هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية وقد كان يتم بث الحلقات في هذه المواعيد:

يتم عرض المسلسل يوم الاثنين ويكون فيه تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت الجزائر.

اما عن الإعادة فقد كانت يوم الثلاثاء مع وجود ترجمه الى اللغه العربيه ايضا.

من الجدير بالذكر أنه لم يتم تحديد الموعد لبث الموسم الثاني ولكن من المتوقع عرض الحلقات الجديدة بدءا من شهر أكتوبر القادم او نهاية شهر سبتمبر.

من أبرز الشخصيات التاريخية في المسلسل هو الممثل بو غونيش وهو الذي يقوم بتجسيد دور صلاح الدين الأيوبي والممثل محمد علي نور أوغلو ويقوم بتقديم دور نور الدين زنكي

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية أحد أهم القنوات الفضائية التي تقوم بعرض باقة من امتى المسلسلات التاريخية ومن بينها مسلسل صلاح الدين الأيوبي وقيامه عثمان ويمكن ضبط تردد قناة الفجر على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب:افقي.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ:¾.

طريقة تنزيل القناة

لتنزيل تردد قناة على جهاز الاستقبال (الرسيفر)، لمتابعة الموسم الثاني من صلاح الدين الأيوبي اتبع الخطوات التالية: