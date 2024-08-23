استعلم على غرامات المرور وانت في مكانك.. تعرف على طريقة تسديد غرامات المرور 

يرغب العديد من المواطنين بالعراق الاستعلام على قيمة غرامتهم المرورية وذلك للعمل على تسديدها على الفور بدون زيادة غرامة تأخير، كما أعلنت المرور العراقية بأنه يمكن تسديد قيمة الغرامات إلكترونيا سنتعرف على الخطوات الصحيحة في السطور التالية.

كيفية الاستعلام على غرامات المرور

أعلنت إدارة المرور العراقية أنه يمكن لكافة الأشخاص الاستعلام على قيمة غرامتهم من خل منصة أور، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط موقع اور من هنا .

سجل الدخول على المنصة من خلال الحساب الخاص بك، بعدها يتم الضغط على الخدمات الالكترونية من الخيارات الموجودة على الشاشة.

ثم يتم الضغط على الاستعلام على غرامات المرور، يطلب الموقع تسجيل الرقم الألماني الخاص بك.

اضغط على عرض وسيتم توضيح قيمة المخالفات المرورية على الشاشة.

خطوات تسديد غرامة المرور إلكترونيا

سجلت إدارة المرور العراقية على كافة الأشخاص تسديد قيمة الغرامات الخاصة بهم، فقد تم طرح خدمة التسديد الكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية في التسديد: