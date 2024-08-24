“مؤسسة تكافل تُعلن”.. موعد نزول تكافل الطلاب 1446 بالسعودية وكيفية التسجيل بكل سهولة

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور محدودي الدخل موعد نزول تكافل الطلاب 1446 بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم صرف دعم مالي لمساعدة الطلاب في شراء احتياجاتهم المدرسية، وتقدم الحكومة السعودية تلك المبادرة مع بدء الدراسة لتعزيز انتماء كافة الطلاب إلى التعليم وتحفيزهم لبدء العام الدراسي الجديد، كما تسعى إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر محدودة الدخل في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، فيما يلي سوف نتعرف على موعد نزول تكافل الطلاب وكيفية التسجيل في البرنامج والشروط اللازمة لذلك.

موعد نزول تكافل الطلاب 1446 بالسعودية

من المتوقع أن يتم صرف دعم تكافل لعام 1446 في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية تقدم الدعم للطلاب مرتين خلال العام الدراسي، مرة في الأسبوع الأول من بدء الدراسة والمرة الثانية في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، ويتم الإعلان عن تفاصيل الدعم من خلال المدارس.

لذا يجب على أولياء الأمور متابعة التحديثات المستمرة للدعم من خلال المدرسة، حيث تقوم المدارس بإيداع الدعم مباشرة بعد تلقي الأموال من مؤسسة تكافل الخيرية.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1446

يتم تسجيل الطلاب في برنامج تكافل باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل الخيرية.

تحديد خيار “تسجيل طالب جديد”.

ملء استمارة التقديم الظاهرة على الشاشة والتي تشمل بيانات الطالب الشخصية ووسيلة التواصل معه.

كتابة البيانات الخاصة بولي الأمر (الاسم / رقم الجوال / رقم الهوية).

كتابة اسم المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

ادخال كلمة مرور قوية لحماية الحساب من الاختراق.

التأكد من صحة البيانات ومن ثَمَّ الضغط على زر الإرسال لإتمام العملية بنجاح.

شروط التسجيل في تكافل الطلاب 1446

لابد من توافر عدة شروط في المتقدمين لضمان نجاح عملية التسجيل وتكون الشروط كالتالي: