تحديث واتساب الأخضر العـــادي اخــر اصــدار app ⭐⭐⭐⭐ (امكانيــات جــامدة).. خليــك اول واحد يكون علي فونــه

يتساءل عدد كبير من الأشخاص المستخدمين لتطبيقات التواصل الاجتماعي عن كيفية تحديث واتساب الأصلي، حيث يعتبر هذا التطبيق أحد أكثر التطبيقات الإلكترونية الذي يتم تحميله من خلال الانترنت لانه يعتبر تطبيق رقم واحد في الدردشات والمراسلات في جميع أنحاء العالم لذلك يسعى الجميع الى تحديث البرنامج للتمتع بجميع المزايا التي تحرص الشركة المالكة ميتا على اضافتها بين الحين والآخر.

تحديث واتساب الأصلي

لكي يتمكن المستخدمين من عملية التحديث لبرنامج واتساب الاصلي يمكن اتباع عدة خطوات ومن أبرزها ما يلي:

التوجه مباشرة إلى متجر التطبيقات الموجود على الهاتف الجوال.

حيث يمكنك الذهاب بعد ذلك متجر جوجل بلاي في حالة الهواتف الاندرويد.

الذهاب إلى متجر آب ستور في حالة الهواتف الايفون.

كتابه بعد ذلك اسم التطبيق في الخانة المخصصة للبحث الموجوده على الصفحه.

النقر بعد ذلك على كلمة البحث.

الضغط في هذه الحالة على زر الاصدار الاحدث من بين الاختيارات الموجودة.

التأشير بعد ذلك على خانة التحديث.

الانتظار قليلا حتى يتم اكتمال عملية التحديث.

فتح التطبيق بعد ذلك لكي يتم الاستمتاع بآخر المزايا المضافة اليه.

مميزات تطبيق واتساب

يتمتع تحديث واتساب بوجود العديد من الميزات الأشخاص المستخدمين للتطبيق ومن ابرز هذه الميزات ما يلي:

من الممكن مشاركة جميع الوسائط والرسائل والصور وايضا الفيديوهات مع الآخرين.

تتمتع وجهه التطبيق ببساطته كما يمكن للمستخدمين أن يقوموا باستخدامها بطريقة سهلة.

يتيح التطبيق للمستخدمين أن يقوموا بتحميله بشكل مجاني من خلال متجر التطبيقات.

يمكن تعديل الصور وأيضا تعديل الفيديوهات من خلال تطبيق واتساب قبل إرسالها إلى المستخدمين الآخرين.

يمكن اضافة حالة المستخدم سواء كانت رسالة نصية او صورة او فيديو.

يتمتع التطبيق بإمكانات إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

ميزة قفل الدردشة

تعد من أهم المميزات الموجودة في تحديث واتساب هي ميزة قفل الدردشة، حيث تستطيع من خلال هذه الميزة من قفل الدردشة برمز سري، وذلك من أجل الحفاظ على الرسائل الخاصة بك داخل التطبيق، وتهدف هذه الميزة الى تعزيز الخصوصية والأمان في واتساب، وهذا ما جعل هذا التطبيق الأكثر انتشارا بيم باقي التطبيقات، وجعل عدد كبير من مستخدميه يبحثون بشكل مستمر عن التحديثات التي تطرأ على هذا التطبيق.