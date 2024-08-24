“لولو ضحك ولعب طول اليوم” استقبل تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV لمتابعة أغاني لولو الجديدة على الأقمار الصناعية

قناة وناسة تقدم أحلى أغاني لولو المميزة التي نالت إعجاب الأطفال ولها عدد من المتابعين في الفترة الأخيرة لذلك يرغب العديد من محبي قنوات تنزيل تردد قناة وناسة من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني التي تسعد وتفرح قلوب الأطفال الصغيرة لذلك سوف نذكر لك عزيزي القارئ تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني والأناشيد على مدار اليوم.

استقبل تردد قناة وناسة على القمر نايل سات

يريد محبي القنوات الفضائية المخصصة للأطفال مشاهدة قناة وناسة كيدز لمتابعة جميع الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد لا حصر له من المتابعين في الفترة الأخيرة لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد الحالي للقناة الفضائية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا لمتابعة القناة:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

كما القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 5/6الجودة: SD.

احدث تردد لقناة وناسة على عرب سات

تقدم قناة وناسة مجموعة رائعة من الأغاني المميزة التي نالت إعجاب المشاهدين من الأطفال الصغيرة حيث تقدم أغاني لولو التي يحبها الأطفال ولها قاعدة جماهيرية حاشدة لذلك سوف نقوم بتوضيح اليوم تردد قناة وناسة على. القمر الصناعي عرب سات لمتابعة جميع الأغاني والأناشيد على مدار اليوم لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

كما معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كما الجودة للقناة: HD.

طريقة تنزيل قناة وناسة كيدز على الريسفير