“قدم الآن”.. رابط تسجيل الحج 2025 الجزائر عبر onpo.dz وأهم الشروط والأوراق المطلوبة

فتح الديوان الوطني للحج الجزائري مؤخرًا باب تسجيل الحج 2024 الجزائر، حيث تتاح الفرصة للراغبين في أداء مناسك الحج للتقديم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالديوان، عبر هذه البوابة، يمكن للمتقدمين إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بالحجز وتقديم الوثائق اللازمة لإكمال عملية التسجيل.

تسجيل الحج 2024 الجزائر

أعلن الديوان الوطني للحج عن بدء فتح باب تسجيل الحج 2024 الجزائر يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس، يجب على المواطنين الراغبين في الحج اتباع الخطوات التالية للتقديم:

الدخول إلى الموقع الرسمي لـ الديوان الوطني للحج والعمرة.

توجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختر “قرعة حج 2025”.

أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية.

قم بإرفاق المستندات اللازمة مثل شهادة الميلاد، صورة من بطاقة فصيلة الدم، عقد الزواج في حال كان المتقدم متزوجًا، ونسخة من جواز السفر.

الموافقة على الأحكام والشروط ومن ثم الضغط على “إرسال الطلب”.

الشروط المطلوبة للتسجيل بقرعة الحج

وضع الديوان الوطني مجموعة من الضوابط والمعايير اللازمة للقبول في قرعة الحج، لضمان إتمام المتقدمين لمناسك الحج بسلام، وفيما يلي بعض من أهم هذه الشروط:

القرعة مفتوحة للمواطنين الجزائريين فقط.

الحاجة إلى امتلاك جواز سفر صالح للسفر.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر.

خلو المتقدم من الأمراض المعدية أو المزمنة.

رفض طلبات السيدات الحوامل في الشهور الأخيرة من الحمل بسبب عدم استقرار الحالة الصحية.

يجب ألا يكون المتقدم قد أدى مناسك الحج خلال السنوات الخمس الماضية.

ضرورة دفع رسوم القرعة التي تقدر بـ 500 ألف دينار جزائري، ويمكن سدادها عبر الوسائل المتاحة لدى الديوان الوطني وتقديم إثبات بذلك.

الإقامة الدائمة داخل الجزائر.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في القرعة

حدد الديوان الوطني قائمة الوثائق والمستندات اللازمة للتقديم على الحج، وتشمل: