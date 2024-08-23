«بالخطوات» إضافة طفل للبطاقة التموينية في العراق 2024 عبر منصة أور وبكل سهولة

إضافة طفل للبطاقة التموينية في العراق 2024 تُعد خطوة هامة تعكس الاهتمام بتلبية احتياجات الأسر المتزايدة، وهذه العملية تضمن توفير المواد الغذائية الأساسية للطفل الجديد مما يخفف من الأعباء المالية على الأسر ويعزز من استقرارها الاقتصادي في بلد يواجه العديد من التحديات و تمثل البطاقة التموينية شبكة أمان ضرورية للأسر لتحقيق الأمن الغذائي وضمان حياة كريمة لأفرادها، ومع تزايد عدد السكان تصبح الحاجة إلى توسيع نطاق الدعم أكثر إلحاحًا لذا تعمل الجهات المعنية باستمرار على تسهيل الإجراءات لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

كيفية إضافة طفل للبطاقة التموينية في العراق 2024

تبذل الحكومة العراقية جهدًا كبيرًا لتوفير سبل الراحة للمواطنين لذا قامت وزارة التجارة بالعراق بإتاحة خدمة إلكترونية لإضافة طفل إلى البطاقة التموينية عبر منصة أور الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للمواطنين حيث يمكن لجميع المواطنين العراقيين الراغبين في تسجيل أطفالهم القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى منصة أور الإلكترونية وسجل الدخول.

إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد.

اختر الصفحة التالية من بين الخيارات المتاحة.

من قائمة الخدمات اختر خدمات التموين.

اضغط على خيار “إضافة طفل جديد”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

راجع البيانات التي أدخلتها للتأكد من صحتها.

بعد قراءة الشروط والأحكام اضغط على “موافق”.

قم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة من قبل وزارة التجارة العراقية.

اضغط على “تأكيد الطلب” لإتمام العملية.

شروط إضافة طفل للبطاقة التموينية في العراق 2024

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لإضافة طفل جديد إلى البطاقة التموينية و تشمل هذه الشروط ما يلي: