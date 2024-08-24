مصرف الرافدين يُعلن.. موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024

مع اقتراب صرف رواتب المتقاعدين، بدأ العديد يتساءلون عن موعد صرف الرواتب في مختلف أنحاء محافظات العراق، حيث إن هذه الرواتب تأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي وصلت إلى 100 ألف دينار عراقي، في إطار أن يتحصل عليها كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وعليه سنتعرف معًا على موعد إيداع الراتب في جميع حسابات المستفيدين البنكية، بحيث يحصل عليها الجميع.

متى صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024؟

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق بداية كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في محافظات العراق، وعليه فإن الموعد المتوقع لصرف الرواتب المستحقة يوافق يوم الأحد الموافق 1 من شهر سبتمبر 2024، بالإضافة إلى أن الصرف يكون في مختلف المصارف العاملة في الدولة، ومن بينها مصرف الرافدين الذي يعتبر من أكبر المصارف المعمول بها في توزيع الرواتب المستحقة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

وجاءت أبرز خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي وصلت إلى 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

قم بالدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية عبر الإنترنت.

مع “تسجيل الدخول”.

ليتم اختيار خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.

التأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

النقر على زر “بحث”.

حتى تتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة برواتب المتقاعدين في العراق.

شروط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

أما عن الشروط الواجب مراعاتها عند التقديم في هيئة التقاعد الوطنية داخل محافظات العراق، ما يأتي:-