كيفية التسجيل في قرعة الحج عمان 2025 والضوابط المطلوبة… وزارة الأوقاف توضح التفاصيل

نظراً لاقتراب موسم الحج بالنسبة لعام 2025 تبدأ الجهات المسؤولة بسلطنة عمان في استقبال العديد من الطلبات الخاصة بالتسجيل، لكي يتم الحصول على الفرص المختصة بأداء فريضة الحج، حيث يعد الحج أحد أركان الإسلام، ولذلك تقوم الحكومة العمانية باتخاذ جميع الإجراءات والاهتمام البالغ بكافة الأمور، وذلك لضمان تسهيل التسجيل لكافة المواطنين الراغبين بتأدية فريضة الحج، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع التفاصيل في مقالنا بكل دقة.

كيفية التسجيل في قرعة الحج عمان لعام 2025

يمكن لجميع المواطنين سهولة التسجيل في قرعة الحج في عمان لعام 2025 من خلال اتخاذ بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الحج والعمرة من هنا .

اتباع كافة التعليمات الموجودة على الموقع.

يلزم أن يتم تدوين جميع المعلومات الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد بشكل سليم.

إ رفاق كافة الوثائق المطلوبة كاملة إلى الجهات المسؤولة.

الشروط الخاصة بالتسجيل في قرعة الحج في عمان لعام 2025

لكي يتم ضمان استحقاق جميع المتقدمين لتأدية فريضة الحج قامت الجهات المسؤولة في عمان بوضع بعض من الشروط، يلزم أن يتم مراعاتها وتتمثل فيما يلي: