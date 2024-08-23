“استقبل أول قناة اغاني للأطفال” تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 عبر الأقمار الصناعية نزلها وفرح أولادك

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024، قناة طيور الجنة بيبى من أكثر القنوات الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص فهي تقدم محتوى متنوع وهادف للأطفال وتعمل القناة على تسلية الطفل من خلال عرض مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب العديد من المشاهدين وحققت القناة نجاحاً كبيراً في كافة أنحاء الوطن العربي واليوم من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي 2024

هناك العديد من المميزات التي جعلتها من أفضل وأبرز قنوات الأطفال الفضائية ومن أبرزها مايلي:

القناة تعمل على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح.

تعمل على مدار اليوم دون انقطاع.

تقدم محتواها بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك.

كذلك تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية.

القناة تقدم محتوى آمن على الأطفال يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع العربي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات 202

يرغب الكثير من الآباء والأمهات في تنزيل قناة طيور الجنة بيبى على جهاز الرسيفر حيث يمكن تنزيل القناة بكل سهولة وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة هو: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن تحميل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال كتابة البيانات الآتية:

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل القناة

يمكن استقبال قناة طيور الجنة بيبى من خلال اتباع الخطوات التالية: