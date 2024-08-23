بأسهل الخطوات.. رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج لعام 2025 في المغرب وأبرز التفاصيل

في الآونة الأخيرة، شهد رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج لعام 2025 في المغرب اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، خاصة بعد إغلاق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باب التسجيل للقرعة، والكثير من المتقدمين ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانوا قد تم قبولهم لأداء فريضة الحج هذا العام، في هذا الصدد، أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستقوم بإدراج الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في قائمة الانتظار، لضمان فرصتهم في حال انسحاب أحد المقبولين لظروف طارئة، في هذا المقال، سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج القرعة والخطوات اللازمة لذلك.

خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 في المغرب

حتى الآن، لم تصدر الوزارة النتائج، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا بعد الانتهاء من عملية الفرز والتحقق من الطلبات المستوفية للشروط، للستعلام عن النتائج عند صدورها، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. التوجه إلى قسم “الحج والعمرة 2025” من القائمة الرئيسية. إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المخصصة. التحقق من صحة المعلومات المدخلة، ثم الضغط على زر “استعلام”. ستظهر لك إحدى النتائج التالية: “تم قبولك”، “تم رفضك”، “طلبك تحت الدراسة”.

إذا تم قبولك: ستحتاج إلى تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة للوزارة لاستكمال إجراءات السفر.

ستحتاج إلى تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة للوزارة لاستكمال إجراءات السفر. إذا تم رفضك: يمكنك التقديم مرة أخرى في الموسم القادم.

يمكنك التقديم مرة أخرى في الموسم القادم. إذا كان طلبك تحت الدراسة: عليك الانتظار حتى تقوم الوزارة بإعلان القرار النهائي.

موعد الإعلان عن نتائج قرعة الحج

من المتوقع أن تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن نتائج قرعة الحج خلال الأيام القليلة المقبلة، والوزارة تعمل على فرز الطلبات بعناية لضمان القبول بناءً على معايير النزاهة والشفافية.