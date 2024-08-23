اعرف قبضك بقى كام …. موعد صرف معاشات سبتمبر 2024 وحقيقة الزيادة الجديدة على المعاشات

موعد صرف معاشات سبتمبر 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة مع اقتراب الموعد الرسمي لصرف المعاشات الذي أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي والذي يتم صرفه رسمياً في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وترددت الأنباء عن تبكير موعد صرف معاشات سبتمبر 2024، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية …..

موعد صرف معاشات سبتمبر 2024

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أعلنت عن موعد صرف معاشات سبتمبر 2024 ، والذي من المقرر أن يتم صرفه بداية من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن تبكير موعد الصرف وناشدت وزارة التضامن عدم تداول هذه الأخبار والتأكد من صحتها قبل النشر لعدم حدوث أي جدل أو بلبلة بين المواطنين خاصة وأن الوضع الحالي لا يتحمل.

وأكد اللواء “جمال عوض” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن المعاشات يتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وأن زيادة المعاشات يتم صرفها في شهر يوليو من كل عام .

حقيقة زيادة معاشات سبتمبر 2024

وأشار “عوض” خلال حوار له على قناة صدى البلد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف زيادة المعاشات والتي تم تطبيقها في مارس 2024 بدلاً من شهر يوليو جاءت بسبب الظروف الإقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد ومنها جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا ، وأشار إلى أن الزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بنسبة 15% هي التي يتم صرفها على مدار العام وفي حالة الإعلان عن زيادة جديدة سوف تكون في يوليو المقبل ما لم يتم الإعلان عن أي قرارات جديدة.