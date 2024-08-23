أسباب رفض تقليل الاغتراب 2024 .. أخطاء يجب تجنبها في طلبك

تعد أسباب رفض تقليل الاغتراب من الأمور الهامة التي تؤثر بشكل كبير على فرصة طلاب المرحلة الثانوية في تحقيق رغباتهم الدراسية لآخر مرة قبل التوجه إلي المرحلة الجامعية، حيث تعد تلك الخطوة ضرورية لهم من أجل تخفيف الأعباء الجغرافية والسفر إلى محافظة أخري لتلقي الدراسة بالجامعة، ولذلك لا بد من معرفة أسباب رفض تقليل الاغتراب حتى يتم تجنبها ثم التقدم بطلب التحويل بنجاح.

أسباب رفض تقليل الاغتراب 2024

وفقا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، فإن رفض طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة يعود لعدة أسباب رئيسية، وذلك على النحو التالي:

التوزيع غير الجغرافي

إذا كانت الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها تقع خارج نطاق التوزيع الجغرافي المحدد له، فإنه يتم رفض تقليل الاغتراب.

تجاوز الحد الأدنى للقبول

إذا لم يكن مجموع درجات الطالب يفي بالحد الأدنى المطلوب للكلية التي يريد التحويل إليها، فإنه لن يتم قبول طلبه.

تخطي القدرة الاستيعابية للكلية

يتم رفض الطلب إذا كانت الكلية المراد التحويل إليها قد استوفت النسبة المسموح بها للتحويلات، والمقدرة بنسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية.

عدم اجتياز اختبارات القدرات

إذا كانت الكلية المراد التحويل إليها تتطلب اجتياز اختبارات قدرات معينة ولم يجتازها الطالب.

التحويل إلى كلية غير مناظرة

إذا كان التحويل إلى كلية غير مناظرة، من الوارد أن يتم رفض طلب تقليل الاغتراب إذا كانت الكلية الجديدة تتطلب مواد دراسية لم يدرسها الطالب.

التأخر في تقديم الطلب

من ضمن أسباب رفض تقليل الاغتراب هو تقديم طلب التحويل بعد انتهاء فترة التقديم المقررة، وحينها يتم رفض الطلب بشكل تلقائي.

خطوات التقديم على طلب تقليل الاغتراب

لتقديم طلب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة، يجب اتباع الخطوات التالية: