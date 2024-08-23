“هدية الأطفال”.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

يرغب العديد من الأباء والأمهات في القيام بتنزيل قناة طيور الجنة، التي تعتبر من أبرز القنوات المحببة لملايين الأطفال حول العالم، كذلك فإن القناة تقدم كل ما هو مميز في عالم الطفل، ما بين المسلسلات والأفلام الكرتونية، وكذلك البرامج الطفولية المتمثلة في الترفيهي والتعليم، وغير ذلك مما تقدمه القناة على مدار اليوم، وذلك بجودة عالية وإشارة قوية يمكنك مشاهدتها، ولذلك سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتردد.

نزل تردد طيور الجنة أطفال 2024

أما عن المعلومات التي من خلالها، يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، التي يتمكن جميع الأطفال من مشاهدتها دون توقف، وذلك بإتباع ما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة هو “نايل سات”.

تردد القناة 11274.

معامل الترميز 27500.

بينما استقطاب قناة طيور الجنة فهو أفقي.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ لطيور الجنة:3/4.

استقبال طيور الجنة أطفال 2024 العرب سات

ويسهل القيام كذلك بالتعرف على التردد الجديد الخاص بطيور الجنة أطفال على القمر الصناعي العرب سات، والاستمتاع بكل ما يتم عرضه على هذه القناة، وذلك وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد الجديد: 11310.

استقطاب طيور الجنة: عمودي.

معامل الترميز طيور الجنة: 27500.

إضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ طيور الجنة: 3/4.

كيف استقبل طيور الجنة أطفال

وعن الخطوات التي من خلالها، يمكنك استقبال طيور الجنة أطفال، ما يأتي:-