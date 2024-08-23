احجز الآن.. كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق وأبرز الشروط المطلوبة

تعد خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق إحدى الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين، تأتي هذه الخدمة ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف الضغط على الدوائر الحكومية وتبسيط الإجراءات الروتينية للمواطنين، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وسنستعرض فيما يلي تفاصيل هذه الخدمة وخطوات الاستفادة منها.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

للاستفادة من خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بسهولة ويسر، يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية:

نزور موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة. نقوم بالضغط على خانة الخدمات الإلكترونية ثم بعد ذلك ننقر على خدمة البطاقة الوطنية. إدخال البيانات الشخصية: تشمل الاسم، رقم الهوية، وتفاصيل أخرى مطلوبة. تدوين رقم الهاتف. بعد ذلك نقوم بتقديم الأوراق والمستندات اللازمة. ثم نضغط على خانة الاستعلام.

شروط التقديم على البطاقة الوطنية الموحدة

حددت الحكومة العراقية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى المواطنين الراغبين في استخراج البطاقة الوطنية الموحدة، هذه الشروط تم وضعها لضمان سير العملية بشكل سلس وفعّال، وتتمثل في الآتي:

إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة. أن يرفق المتقدم نسخة من عقد العمل. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. الالتزام بالموعد المحدد للحجز، حيث يجب على المتقدم الحضور في الموعد المحدد مسبقًا لاستلام البطاقة. تسديد الرسوم: تبلغ رسوم الحجز 5000 دينار عراقي. شهادة التجنيد: يجب تقديم شهادة تثبت موقف المتقدم من التجنيد. هذا ويجب تقديم صورة من البطاقة الوطنية التالفة أو المفقودة: في حالة استخراج بطاقة جديدة. تقديم صورة من شهادة الميلاد. يجب تقديم نسخ من الشهادات الأكاديمية التي حصل عليها المتقدم. يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية ومقيمًا في البلاد بصفة دائمة.

هذه الخدمة تأتي ضمن رؤية الحكومة العراقية للتحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويساهم في خدمة المواطنين بشكل أفضل.