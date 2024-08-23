اعرف انت مقبول ولا لاء.. استعلم على نتيجة القبول بقرعة الحج بالعراق

تقدم العديد من المواطنين بالعراق للتسجيل بقرعة الحج وذلك لأداء الشعائر الدينية التي تعتبر من أهم الشعائر التي حثنا الله عليها، وقد تساءل البعض على نتيجة القبول في قرعة الحج، وقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه يمكن الاستعلام على أسماء المقبولين بقرعة الحج الكترونيا سنتعرف على الخطوات في السطور التالية.

كيفية الاستعلام على أسماء المقبولين بقرعة الحج

انتهى تسجيل العراقيين في قرعة الحج لعام 2025، وقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه يتيح لك الاستعلام على أسماء المقبولين الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة من هنا .

اضغط على الخدمات من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم اختيار نتائج قرعة قرعة الحج.

سيظهر على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بك، وهل انت مقبول في القرعة أم لا.

في حين قبول المتقدم من الضروري التوجه إلى أي من المكاتب الرسمية التابعة لهيئة الحج والعمرة واستكمال باقي الإجراءات وتسليم المستندات التي تطلبها لتأكيد الطلب.

ما هي شروط التسجيل في قرعة الحج

يرغب العديد من المواطنين بالعراق التسجيل مجددا في قرعة الحج، وقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأن يتم التسجيل في القرعة بناء على عدة شروط وهي: