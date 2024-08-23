اتقبلت ولا لاء..طريقة الاستعلام على اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أنه تم طرح أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية وقد أوضحت بأنه سيتم الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمنصة مظلتي كما أوضحت بأنه سيتم العمل على قبول الدفعة الجديدة بناء على بعض الشروط سنتعرف عليها في السطور التالية.

رابط الاستعلام على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق بأنه يمكن العمل على الاستعلام على المقبولين في الرعاية الاجتماعية الكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي لمنصة مظلتي من هنا .

بعدها يتم تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

اختر الاستعلام على الرعاية الاجتماعية من الخيارات الموضحة على الشاشة.

بعدها يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات التي تخص المستعلم ويجب اختيار رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

من الضروري تسجيل اسم المحافظة التي تقيم بها بالعراق، واضغط على استعلام.

ستجد على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بك، وهل انت مقبول أم لا في البرنامج.

ما هي شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

يرغب بعض المواطنين التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، ولكن أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنه يتم التسجيل بناء على بعض الشروط الأساسية وهي كالتالي: