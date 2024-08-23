شبيه بسعر رخيص على قد الإيد.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي C63 بإمكانيات خارقة تعرف عليها

أصدرت شركة ريلمي هاتف Realme C63، وهو أحدث نسخة من شركة ريلمي الرائدة في مجال الهواتف المحمولة لينافس في سوق الهواتف الاقتصادية بقوة، ويأتي الهاتف بتصميم أنيق يشبة الأيفون مع خامات وظهر شيك بأناقة بلا حدود، ويأتي الهاتف بمعالج اقتصادي بأداء مقبول، وتأتي كاميرات الهاتف الخلفية مزدوجة بنتائج متواضعة وكاميرا الذكاء الاصطناعي، بينما تأتي الشاشة بمساحة كبيرة وجودة HD+، وسنتعرف في هذا المقال عن أهم مواصفات هاتف ريلمي C63 وما هي عيوبه
مواصفات هاتف ريلمي C63
تأتي مواصفات هاتف Realme C63 على النحو التالي:
|تصميم الهاتف
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|كاميرات الهاتف
|-كاميرات خلفية مزدوجة تنقسم إلى:
-كاميرا أمامية 8 م.ب.
-جودة تصوير الفيديو:
|شاشة الهاتف
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|معالج الهاتف
|معالج ثماني النواة نوعه Unisoc Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج الرسوميات Mali-G57 كمعالج هاتف Realme C53.
|المساحة الداخلية
|يوجد من الهاتف ثلاث إصدارات مختلفة:
الهاتف به منفذ منفصل للكارت الميموري.
|نظام السوفت وير
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|بطارية الهاتف
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العيوب التي تظهر على هاتف Realme C63
ظهرت بعض العيوب في هاتف Realme C63 وقد قللت من توقعاتنا وتلك العيوب هي:
- الهاتف بكاميرا سيلفي ضعيفة دقتها 8 ميجا بكسل.
- كنا نتمنى أن تأتي جودة الشاشة FHD+.
- سطوع الشاشة ليس الأفضل تحت الشمس مقارنة بالمنافسين.
- معالج قديم اقتصادي ليس أفضل أختيار لكن يؤدي أداء مقبول.
- يعتمد على الذكاء الاصطناعي لعزل الضوضاء وليس على ميكروفون العزل الإضافي.
سعر هاتف Realme C63 في الأسواق المختلفة
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