شبيه بسعر رخيص على قد الإيد.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي C63 بإمكانيات خارقة تعرف عليها

أصدرت شركة ريلمي هاتف Realme C63، وهو أحدث نسخة من شركة ريلمي الرائدة في مجال الهواتف المحمولة لينافس في سوق الهواتف الاقتصادية بقوة، ويأتي الهاتف بتصميم أنيق يشبة الأيفون مع خامات وظهر شيك بأناقة بلا حدود، ويأتي الهاتف بمعالج اقتصادي بأداء مقبول، وتأتي كاميرات الهاتف الخلفية مزدوجة بنتائج متواضعة وكاميرا الذكاء الاصطناعي، بينما تأتي الشاشة بمساحة كبيرة وجودة HD+، وسنتعرف في هذا المقال عن أهم مواصفات هاتف ريلمي C63 وما هي عيوبه

مواصفات هاتف ريلمي C63

تأتي مواصفات هاتف Realme C63 على النحو التالي:

تصميم الهاتف الوان الهاتف: الأخضر، الأزرق.

أبعاد الهاتف: 167.3×76.7×7.7 ملم.

وزن الهاتف: 189 جرام / 191 جرام.

خامات التصنيع نوعين اما تأتي من البلاستيك أو الجلد الصناعي مع إطار من البلاستيك. كاميرات الهاتف -كاميرات خلفية مزدوجة تنقسم إلى: الأولى: 50 م.ب وهي الكاميرا الرئيسية.

الثانية: كاميرا Lens Ai. -كاميرا أمامية 8 م.ب. -جودة تصوير الفيديو: FHD: 1080p@30fps

HD: 720p@30fps.

SD: 480p@30fps شاشة الهاتف شاشة الهاتف نوعها IPS LCD.

مقاس الشاشة: 6.75 إنش.

دقتها: 720×1600 بكسل.

جودتها: HD+.

كثافة البكسيلز: 260 بكسل لكل إنش.

معدل التحديث: 90 هرتز.

معدل السطوع: 560 شمعة. معالج الهاتف معالج ثماني النواة نوعه Unisoc Tiger T612 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج الرسوميات Mali-G57 كمعالج هاتف Realme C53. المساحة الداخلية يوجد من الهاتف ثلاث إصدارات مختلفة: الإصدار الأول: ذاكرة صلبة سعتها 128 ج.ب ورامات 6 جيجا رام.

الإصدار الثاني: ذاكرة صلبة سعتها 128 ج.ب ورامات 8 جيجا رام.

الإصدار الثالث: ذاكرة صلبة سعتها 256 ج.ب ورامات 8 جيجا رام. الهاتف به منفذ منفصل للكارت الميموري. نظام السوفت وير نظام التشغيل: أندرويد 14

واجهة الإستخدام: Realme UI 5.0 بطارية الهاتف الهاتف يأتي ببطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير، وهي نفس سعة تلك الموجودة في هاتف ريلمي سي65 5G

تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 45واط.

العيوب التي تظهر على هاتف Realme C63

ظهرت بعض العيوب في هاتف Realme C63 وقد قللت من توقعاتنا وتلك العيوب هي:

الهاتف بكاميرا سيلفي ضعيفة دقتها 8 ميجا بكسل.

كنا نتمنى أن تأتي جودة الشاشة FHD+.

سطوع الشاشة ليس الأفضل تحت الشمس مقارنة بالمنافسين.

معالج قديم اقتصادي ليس أفضل أختيار لكن يؤدي أداء مقبول.

يعتمد على الذكاء الاصطناعي لعزل الضوضاء وليس على ميكروفون العزل الإضافي.



سعر هاتف Realme C63 في الأسواق المختلفة