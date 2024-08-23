منصة منار الإلكترونية هي بوابة تعليمية متخصصة توفر وصولاً سهلاً ومباشرًا إلى الدورات التدريبية المتنوعة في المملكة العربية السعودية وعبر تسجيل الدخول إلى المنصة يمكن للمستخدمين الاستفادة من البرامج التدريبية المعتمدة ومتابعة تطورهم التعليمي، وتحقيق طموحاتهم المهنية والتسجيل في منصة منار يفتح أمام المستخدمين آفاقاً جديدة لتطوير مهاراتهم وبناء مسار وظيفي ناجح، كما توفر المنصة أدوات تفاعلية لدعم تجربة التعلم وتعزيز التواصل بين المتدربين والمدربين وبفضل هذه المزايا أصبحت منصة منار وجهة مفضلة لكل من يسعى لتطوير ذاته ومهاراته.

كيفية تسجيل الدخول في منصة منار الإلكترونية 1446 ه‍ـ

تُعَدُّ منصة منار التعليمية من أبرز الحلول الرقمية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية لتعزيز تجربة التعليم والتدريب وواحدة من أبرز هذه الخدمات هي إمكانية استخراج شهادات التدريب بطريقة سهلة ومباشرة مما يسهم في تبسيط إجراءات الحصول على الشهادات بعد إتمام الدورات، وللحصول على شهادة التدريب من منصة منار اتبع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة منار عبر الرابط المتوفر لدينا هنا.

أدخل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور لضمان الوصول إلى حسابك الشخصي.

بمجرد دخولك إلى الصفحة الرئيسية اضغط على أيقونة “الدورات” التي ستظهر في القائمة الرئيسية.

تصفح الدورات المتاحة واختر الدورة التي ترغب في استخراج شهادتها.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المحددة لضمان اكتمال طلب الشهادة بشكل صحيح.

إذا كنت ترغب في طباعة الشهادة اضغط على خيار “طباعة” الموجود في أسفل الصفحة وستظهر الشهادة على الشاشة حيث يمكنك طباعتها مباشرة أو حفظها كملف رقمي.

شروط استخراج الشهادات من منصة منار الإلكترونية 1446 هـ

عند استخراج وطباعة شهادة التدريب عبر منصة منار من الضروري فهم الشروط التي تضمن نجاح العملية بشكل سلس، وتشمل هذه الشروط ما يلي: