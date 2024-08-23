ازاي اقدم على معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي …. وما هي الشروط المطلوبة

معاش تكافل وكرامة 2024، من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة والأسر التي لا تمتلك دخل شهري ثابت ، والذي يكلف الدولة حوالي 41 مليار جنيه في العام ويبلغ عدد المستفيدين منه 21 مليون مواطن مصري، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عقثدد كبير من المواطنين في البحث عن طريقة الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 ، والشروط التي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

ازاي اقدم على معاش تكافل وكرامة 2024

من أكثر الأسئلة الشائعة على محرك البحث جوجل ، حيث يسعى عدد كبير من الأسر المصرية للحصول على معاش تكافل وكرامة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين والأسر المصرية، وتسعى وزارة التضامن الإجتماعي أن تقدم الدعم الكافي للمواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكدت إلى المواطن الذي يرغب في التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة يجب عليه أن يتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة إلى أقرب مكتب تابع للشؤون الإجتماعية، وتسليم الأوراق للموظف المختص .

ما هي الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة “سارية”.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء حديثة مميكنة.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة من بطاقة التموين “إن وجد”.

بيان قيد مدرسي للطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 عام.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأم أو الأب.

مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة