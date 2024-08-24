“36.000 دينار جزائري للطالب”🌟.. سجل الآن في المنحة الجامعية للطلاب الجزائريين 2024.. اعرف كيفاش التسجيل والخطوات؟!

تزايد البحث من قبل الطلاب في الجزائر عن معرفة كيفية التسجيل في المنحة الجامعية حيث أن منحة الطالب الجامعي هي منحة مقدمة للطلاب الغير قادرين على تكاليف التعليم ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية إلى توفير الكثير من برامج الدعم لمساعدة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في المنحة وأهم الشروط الواجب توافرها.

كيفية التسجيل في المنحة الجامعية بالجزائر 2024

تبذل الحكومة الجزائرية قصارى جهدها لتقديم مستقبل أفضل للشباب في الجزائر وذلك لأنهم هم بناة المستقبل، لذا قدمت منحة الدراسة في الجامعة لمساندة الطلاب على شراء مستلزمات الدراسة، حيث يمكن التسجيل في المنحة الجامعية بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي في الجزائر.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم البكالوريا.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر طلب المنحة.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

أخيرا إضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في منحة الطالب الجامعي في الجزائر

حددت وزارة التعليم العالي بالجزائر مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنحة وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية من أب وأم جزائريين.

أن يكون المتقدم طالب جامعي.

يشترط أن لا يكون دخل الأبوين الشهري أكثر من الحد المانع للدعم.

أن يكون الطالب مجتهد ومتفوق دراسياً.

أن يجيد الطالب اللغة الفرنسية بطلاقة.

عدم حصول المتقدم على أى دعم آخر مقدم خاص بالمنح الدراسية.

أن يتم التقديم على المنحة بشكل إلكتروني في الموعد المحدد فلا يوجد أي تقديم من خلال الذهاب إلى الجامعة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المنحة الجامعية

يجب على الطالب تحضير هذه الوثائق المطلوبة وارفاقها للحصول على المنحة الجامعية بالجزائر 2024/2025، حيث يحصل الطالب على 36000 دينار في حالة كان دخل الأبوين الشهري أكبر 04 مرات ودون ال 07 مرات من الأجر الوطني الأدنى المؤكد، وهذه المستندات هي: