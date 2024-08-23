تنسيق علمي رياضة 2024 المرحلة الثالثة …. الكليات المتاحة علمي رياضة 2024 المرحلة الثالثة

يبحث عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق علمي رياضة 2024 المرحلة الثالثة للجامعات، خاصة الطلاب الذي لم يحالفهم الحظ في التسجيل خلال المرحلة الأولى والثانية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للجامعات.
تنسيق علمي رياضة 2024 المرحلة الثالثة
ومن المتوقع أن يكون تنسيق علمي رياضة 2024 المرحلة الثالثة يبدأ من 264 درجة، وهذا يعتبر الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية من 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63% فيما جاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة للعام الماضي 2024 من 249 درجة…
ما هي الكليات المتاحة علمي رياضة 2024 المرحلة الثالثة
ويبحث عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة عن الكليات المتاحة علمي رياضة 2024:
- كلية تربية رياضية بنات داخل الزقازيق.
- الكلية التكنولوجية المصرية أسيوط.
- كلية التكنولوجيا في سوهاج.
- كلية تربية رياضية بنات العريش.
- المعهد العالي لنظم المعلومات الزرقاء.
- كلية تربية رياضية المنيا.
- معهد الإدارة والحاسب في رأس البر.
- كلية التكنولوجيا في السويس.
- كلية تكنولوجيا التعليم الصناعي في حلوان.
- كلية الفندقة داخل الأقصر.
- خدمة اجتماعية بورسعيد.
- معهد سياحة وفنادق الإسماعيلية.
الكليات المتاحة علمي رياضة 2024 المرحلة الثالثة بالدرجات
- حقوق حلوان 248
- عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 248
- معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 248
- إعلام بني سويف رياضة 247
- آداب العريش 247
- آداب انتساب موجه الزقازيق249
- آداب انتساب موجه القاهرة 249
- آداب دمياط 249
- دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
- معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 249
- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 249
- المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 248
- آداب أسوان 248
- آداب بنات عين شمس 248
- تربية نوعية جنوب الوادي 248
- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247
- تربية (طفولة) جنوب الوادي 247
- تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 247
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247
- حقوق المنوفية بشبين الكوم247
- الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 246.