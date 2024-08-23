شروط التسجيل بمكرمة أبناء العاملين في الأردن والفئات المستهدفة لها 2024

تعد مكرمة أبناء العاملين في الأردن من المبادرات البارزة التي تسعى إلى دعم وتحفيز التعليم لأبناء الموظفين في القطاع العام، وتقدم هذه المكرمة مجموعة من المزايا التي تعكس اهتمام الحكومة الأردنية بتوفير فرص تعليمية متميزة للأجيال الجديدة، حيث يهدف التسجيل في هذه المكرمة إلى تسهيل عملية الالتحاق بالمدارس والجامعات، وتقديم الدعم المالي والتعليمي الذي يعزز من جودة التعليم ويدعم التفوق الأكاديمي مما يعكس التزام الدولة بتطوير الموارد البشرية وتزويد المجتمع بكفاءات مؤهلة، وسنقدم لكم في موقعنا “البديل” شروط التسجيل في مكرمة أبناء العاملين، كما سنوضح الفئات المستفيدة من هذه المكرمة.

شروط التسجيل في مكرمة أبناء العاملين في الأردن 2024

صرحت مديرية التربية والتعليم والثقافة في الأردن عن تحديثات هامة تتعلق بصرف مكرمة أبناء المعلمين، موضحة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لضمان استفادة المتقدمين من هذه المكرمة وفقاً للمعايير المحددة، وهذه المعايير هي:

يجب أن يكون المتقدم مواطناً أردنياً ويقيم بشكل دائم في المملكة.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

يجب أن تكون هذه الشهادة معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة.

بالنسبة للأبناء العسكريين يشترط تحقيقهم للحد الأدنى من الدرجات المطلوبة للقبول في المكرمة.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على أي منحة تعليمية أخرى لضمان تحقيق العدالة وتوزيع الموارد بشكل متساوٍ بين جميع المتقدمين.

الفئات المستفيدة من مكرمة أبناء العاملين في الأردن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الحكومة الأردنية عن تفاصيل جديدة لمكرمة أبناء المعلمين لعام 2024 تشمل المكرمة مجموعة من الفئات التي تستحق الاستفادة منها ومن أبرزها: