“يا بختك لو اسمك منهم” خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق 2025 والشروط المطلوبة للتسجيل

الكثير من المواطنين في العراق يبحثون عن خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق 2025، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تسجيل الطلبات وأكد مصدر مسؤول أن وزارة الحج والعمرة تقوم بفحص الطلبات المقدمة للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن اسماء المقبولين بشكل إلكتروني.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

قامت وزارة الأوقاف بفتح باب التسجيل للتقديم على قرعة الحج للعام القادم، والآن يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة أسماء المقبولين حيث يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الحج والعمرة في العراق.

قم بتسجيل الدخول.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر قرعة الحج.

ثم اضغط على الاستعلام عن أسماء المقبولين.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختر المحافظة التابع لها.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك كشوفات بأسماء المقبولين في قرعة الحج للموسم المقبل.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالعراق

في السياق نفسه أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في العراق عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في قرعة الحج للعام المقبل وجاءت الشروط على النحو التالي: